G.Saray'ın teknik direktörüne ulaşılamıyor
Galatasaray'ın Hollandalı Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'le yollarını ayırarak Kandemit Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor ile anlatığı iddiası Futbol camiasını salladı.
Igor Tudor'la anlaşan Galatasaray'ın resmi internet sitesinde, teknik direktörün de yer aldığı "İdari ve Teknik Kadro" bölümüne ulaşılamıyor.
Sitedeki teknik direktör sayfası açılmıyor ve "404 sayfa bulunamadı!" hatası veriyor.
Galatasaray'ın kısa süre içinde Igor Tudor'u açıklaması bekleniyor.
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