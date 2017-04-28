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G.Saray, Real Madrid'li futbolcunun peşinde

G.Saray, Real Madrid'li futbolcunun peşinde.19338
  • Giriş : 28.04.2017 / 10:00:00

Galatasaray, Real Madrid'li futbolcu Pepe'nin peşine düştü.

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Kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Sarı-Kırmızılar, Real Madrid'in yıldızı Pepe için harekete geçti.

Her ne kadar kadroyu gençleştirmeyi düşünse de, takıma liderlik, sıkıntılı bölge savunmaya da kaptanlık yapacak bir deneyimli isme ihtiyaç duyan Sarı-Kırmızılılar'ın, Real Madrid'in stoperi Pepe için sefere çıktığı öğrenildi. Bu doğrultuda Futbol direktörü Cenk Ergün'ün 34 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için soluğu yurt dışında aldığı bildirildi.

Real Madrid ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve İspanya'da 5 milyon Euro (Yaklaşık) 20 milyon TL kazanan Portekizli için Galatasaray ekonomik olarak sınırlarını zorlayacak.

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