G.Saray-Trabzon maçı öncesi şok sakatlık
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavili ekipte sakatlık şoku yaşanıyor.
Trabzonspor'un milli futbolcusu Okay Yokuşlu, Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Maç sonrası konuşan Mircea Lucescu, Okay'ın bandaj yapması gerektiğini ancak yapmadığı için sakatlandığını açıkladı ve 'kendi hatası' dedi.
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