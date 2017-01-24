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G.Saray ve Erzincan'ın ilk 11'leri belli oldu

G.Saray ve Erzincan'ın ilk 11'leri belli oldu.17626
  • Giriş : 24.01.2017 / 17:49:00

Bu akşam karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Erzincanspor'un kadroları belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşya gelecek Galatasaray ve Anagold 24 Erzincanspor son hazırlıklarını tamamladı.

Geride kalan 5 haftada 12 puan toplayan Tuzlaspor'un lider olarak üst tura çıkmayı garantilediği grupta Galatasaray 8 puanla ikinci, Anagold 24 Erzincanspor 7 puanla üçüncü ve iddiası bulunmayan Elazığspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, oynanacak karşılaşmadan berabere bile ayrıldığı takdirde son 16 turuna yükselecek ve F Grubu'nu zirvede bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir'in rakibi olacak. Galatasaray'ın mağlup olması durumunda ise turu geçecek ekip Anagold 24 Erzincanspor olacak.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hakan Balta, Anagold 24 Erzincanspor karşısında forma giyemeyecek.

Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Galatasaray'ın 11'i: Cenk, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, de jong, Josue, Bruma, Sneijder, Rodrigues, Podolski

24 Erzincanspor'un 11'i: Ahmet Burgaz, Alparslan, Ahmet Kaan, Zeynel, Cebrail, Cenk Sarıtaş, Yasin, Safa, Ömer Serbest, Oğuz Küçük, Alihan

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