G.Saraylı Hasan Şaş'tan taraftara ağır küfür!
Galatasaray'ın Sivasspor'a yenildiği maç sonrası ortalık karıştı. Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş, maçın ardından Sivassporlu taraftarlara küfretti.
Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal arasında çıkan tartışma sonrası gergin anlar yaşandı.
TARAFTARLARLA KÜFÜRLEŞTİ
Karşılaşmada sinirlerine hakim olamayan Hasan Şaş, Oray Baykal'ın hakeme itirazları sonrası 12.dakikada Sivas kulübesine doğru yürüdü. Araya giren Fatih Terim, kulübesini sakinleştirirken, maçtan günler sonra kulübede yaşananlarla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Hasan Şaş'ın kulübeden çıkarak tribünlere hakaret etti.. Önce protokol tribününe seslenen Hasan Şaş, ardından taraftarlara dönerek küfretti. Tribünlerde de bazı taraftarlar Hasan Şaş'a küfretti.
TÜRKİYE
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