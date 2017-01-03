G.Saraylı kaleci Fernando Muslera evlendi
Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da sade bir nikahla kız arkadaşı Patricia Callero ile evlendi.
Geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Galatasaraylı Fernando Muslera yeni yıla evli girdi. Uruguaylı file bekçisi, ülkesinin başkenti Montevideo'da sade bir nikah yaptı.
Uruguaylı kaleci, Twitter hesabından Patricia Callero ile birlikte çekildiği ve ellerinde evlilik cüzdanının olduğu fotoğrafın altına, ''Herkese iyi seneler evlendiğimiz an yaşadığımız mutluluğu bütün bir sene yaşamanız dileğiyle! Happy new year'' notunu düştü.
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