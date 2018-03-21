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G.Saraylı Muslera gelen teklifleri açıkladı

G.Saraylı Muslera gelen teklifleri açıkladı.14098
  • Giriş : 21.03.2018 / 08:42:00

Galatasaraylı kaleci Muslera, kendisine gelen tekliflerle ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Uzun süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan usta file bekçisi Muslera, kendisine gelen tekliflerle menajerinin ilgilendiğini belirtti.

Bu sezon zaman zaman performansıyla eleştirilen Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinde yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ın bu kritik derbiden 1 puanla ayrılmasında önemli rol oynadı ve eski günlerine dönüş sinyali verdi. La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Uruguaylı file bekçisi birçok konuda görüş belirtti.

Gazetede "Lazio kalbimde, İstanbul eşsiz, Galatasaray şampiyon" başlığıyla verilen söyleşide Fernando Muslera zirve yarışıyla ilgili soruya "Çok çekişmeli bir sezon oluyor ve önemli rakiplerle mücadele ediyoruz. Başakşehir 1 puan gerimizde, son şampiyon Beşiktaş ile aramızda 4 puan var. Derbide Fenerbahçe ile berabere kaldık. Ama şampiyon olacağız ve bu bizim için çok önemli" cevabını verdi.

Lazio'nun her zaman kalbinde yer alacağının altını çizen başarılı file bekçisi bir gün yeniden Serie A'da forma giyebileceğini açıklayıp, "2021'e kadar Galatasaray ile sözleşmem var. Buradan ayrılmaya niyetim yok. Bazı teklifler aldığım doğru ancak bununla menajerim Fonseca ilgileniyor" diye konuştu.

Lazio'nun başarılı bir sezon geçirdiğini vurgulayan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven başta başkan Lotito olmak üzere bunun herkesin çalışmasının ürünü olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nda Uruguay ile bir kez daha boy gösterecek olan Fernando, İtalya Milli Takımı'nın ve Buffon'un Rusya'da olamayacak olmasından dolayı çok üzgün olduğunu kaydetti ve kişisel olarak tanımasa da Davide Astori'nin vefatının kendisini derinden sarstığını ifade etti.

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