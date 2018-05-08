G.Saraylı oyuncu, sezon sonu bedava gidiyor
Galatasaray'da forma giyen genç yeteneklerden Koray Günter'in sezon sonu İtalyan kulübe bedavaya gideceği öne sürüldü.
İtalyan basınında calcionews24'te yer alan haberde Genoa Kulübü'nün genç stoper için harekete geçtiği ifade edildi.
İtalyan ekibinin haziran ayında sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bitecek olan Koray Günter'i bonservis ödemeden kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.
1.85 boyundaki Koray'ın adı daha önce de İtalyan ekiplerinden Lazio ve Torino ile anılmıştı.
Koray Günter 2014 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan 2.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda istenileni bir türlü vermeyen 23 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 5 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.
YENİŞAFAK
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