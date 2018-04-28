G.Saraylı taraftarlardan Şenol Güneş'e pankart
Olaylı Fenerbahçe derbisinde Fenerli taraftarların attığı çakmakla yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için Galatasaraylı taraftarlar pankart hazırladı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında tribünden atılan bir madde sebebiyle yaralanan Şenol Güneş'in başına beş dikiş atılmıştı.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan maç için takıma destek ve moral olacak pankartlarını hazırlarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de unutmadı.
İŞTE O PANKART
Galatasaray tribünleri, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbide kafasına gelen yabancı madde ile yaralanan, kafasına 5 dikiş atılan ve geceyi hastanede geçiren Güneş için "Geçmiş olsun Şenol Güneş" pankartı hazırladı
HÜRRİYET
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