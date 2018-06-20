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G.Saraylı Yasin Öztekin, Beşiktaş'ı doğruladı

G.Saraylı Yasin Öztekin, Beşiktaş'ı doğruladı.18372
  • Giriş : 20.06.2018 / 17:21:00

Galatasaraylı Yasin Öztekin, Beşiktaş ile görüşmeleri doğruladı.

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Büyüyen Beşik

Galatasaray'da forma giyen ve sözleşme yenilemek için görüşmelerin sürdüğü Yasin Öztekin, Beşiktaş ile görüşmeleri doğruladı.

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren ve sarı kırmızılılardan yeni sözleşme bekleyen Yasin Öztekin geleceği hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu "Galatasaray'la görüşmeler nasıl gidiyor yeni sözleşme için anlaştınız mı?" sorusuna, "Şu an için net bir şey yok. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Ancak henüz bir anlaşma sağlayamadık. Benim ilk tercihim her zaman Galatasaray. Dört yıldır buradayım ve bir birinden önemli başarılar yaşadım. Galatasaray'da kalmak istiyorum. İnşallah yeni sezon öncesinde anlaşma sağlarız. Olmazsa yolumuza bakarız" diye cevap verdi.

Yasin Öztekin, Beşiktaş sorusuna ise "Evet, Beşiktaş'la ilgili çıkan haberler doğru. Var bir şeyler. Karşılıklı görüşmeler oldu. Her şey nasip kısmet. Olacağı varsa olur. Kısmet diyelim" ifadelerini kullandı.

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