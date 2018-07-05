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G.Saraylı yıldızdan olay Volkan paylaşımı

G.Saraylı yıldızdan olay Volkan paylaşımı.16425
  • Giriş : 05.07.2018 / 09:09:00

Eski Galatasaraylı oyuncu Podolski, Volkan Demirel ile dalga geçti.

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Sepet Beşik

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen oyuncu Lukas Podolski'nin Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ile ilgili fotoğrafı olay yarattı.

Arsenal'dan 2015 yazında transfer olduğu Galatasaray'da taraftarların sevgilisi hâline gelen Lukas Podolski Türkiye günlerini unutamıyor.

Sosyal medya hesaplarından sık sık Cim Bom ve Türkiye'yle ilgili paylaşımlarda bulunan Alman golcünün son hamlesi ise Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtacak cinstendi.

VOLKAN DEMİREL'İ HEDEF ALDI!

Futbol kariyerini Japon kulübü Vissel Kobe'de sürdüren Poldi, Instagram sayfasından yayınladığı hikayede Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'i hedef aldı.

Volkan'ın "Salt Bae" montajlı bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, görselin üstüne "Always No 1" (Her zaman 1 numara) mesajını yazdı.

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