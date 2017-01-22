G.Saraylı yönetici: Cüneyt Çakır'a güven bitti
Galatasaray AŞ. yöneticisi Levent Nazifoğlu, Karabük maçında çaldığı düdükler nedeniyle FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi.
Nazifoğlu, “İyi bir mücadele oldu. Onlar şanslarını değerlendirdiler. Bizim de bireysel hatalarımız vardı. CÜneyt hoca artık hiçbir futbolcu ve yöentici güvenmiyor. İnanmadığı ve görmediği bir pozisyonda lehimize olan bir pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Bir devin çöküşü. Kendi kendini amip gibi yiyip bitiriyor. 5 bin kişilik Karabükspor taraftarının baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem. Tribündeki herkes Cüneyt Çakır’ın o kararları vereceğini biliyordu.”
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