G20 Zirvesi'nden ilk karar çıktı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok ülkenin liderlerinin yer aldığı G20 Zirvesi'nden çıkan ilk sonucu Merkel açıkladı.
Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nin son gününde en önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu iklim değişikliği başlığındaki kriz aşıldı. Almanya'daki dev zirvede bir araya gelen ülkeler, göç akını, terörle mücadele, ekonomi ve Kuzey Kore gibi başlıkların ardından en önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu iklim değişikliğinde de uzlaşmaya vardı. Zirveye katılan ülkelerin sonuç bildirgesi üzerinde anlaştığını son dakika olarak duyuruldu.
MERKEL CANLI YAYINDA DUYURDU
Almanya Başbakanı Angela Merkel, uluslararası haber televizyonlarının canlı yayınladığı konuşmasında liderlerin bildirgede anlaştığını resmen duyurdu.Zirvenin ana gündem maddesi olan iklim değişikliğinin yanı sıra terörle mücadele, ekonomik büyüme, göç akını ve Kuzey Kore'nin füze testleri gibi konular nihai metinde yer alıyor.
TÜRKİYE
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