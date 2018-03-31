Gaatasaray'a Selçuk İnan'dan güzel haber
Süper Lig'de heyecanla beklenen Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılı ekibe Selçuk İnan'dan iyi haber geldi.
Milli takımdan hafif sakatlıkla dönen Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, yarın takımının başında olacak. Tecrübeli oyuncunun iyileştiği ifade edildi.
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor’a karşı sahaya süreceği kadroyu netleştirdi.
Terim, yarınki zorlu mücadelede her zaman olduğu gibi kaleyi Muslera’ya, savunma hattını ise Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo dörtlüsüne teslim edecek. Linnes’in Norveç Milli Takımı’nda arka adalesinde sorun yaşaması ve tam olarak hazır olmaması, Fatih Hoca’yı Mariano’ya yöneltti.
Kart cezalısı Fernando’nun yokluğunda forma giyecek isim ise Ryan Donk olacak. Hollandalı’nın orta alandaki partneri ise Milli Takım’da küçük bir problem yaşayan Selçuk İnan olacak. Tecrübeli futbolcu tamamen iyileşirken yarın da takımdaki yerini alacağı belirtildi.
FANATİK
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