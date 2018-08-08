Gabar Dağı'nda 5'i öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık Şırnak-Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonlarda eli kanlı terör örgütü PKK üyesi 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Şırnak'ın Gabar mevkiinde 7 Ağustos 2018 saat 17.25 sıralarında İHA ile 5 terörist tespit edildi. Bölgeye hava desteği ile yapılan operasyonda tespit edilen 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.
NTV
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