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Gabar Dağı'nda 5'i öldürüldü

Gabar Dağı'nda 5'i öldürüldü.21435
  • Giriş : 08.08.2018 / 08:43:00

İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık Şırnak-Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonlarda eli kanlı terör örgütü PKK üyesi 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ın Gabar mevkiinde 7 Ağustos 2018 saat 17.25 sıralarında İHA ile 5 terörist tespit edildi. Bölgeye hava desteği ile yapılan operasyonda tespit edilen 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.

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