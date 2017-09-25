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Gaffar Okan'ı koruması tutuklandı!

Gaffar Okan'ı koruması tutuklandı!.21888
  • Giriş : 25.09.2017 / 17:28:00

Gaffar Okan'ı koruma polisi FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

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24 Ocak 2001 tarihinde suikast sonucu öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ın koruma polislerinden olan M.D., Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik geçen 14 Eylül'de Eskişehir kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Götürüldükleri KOM Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan FETÖ şüphelisi 15 kişinin tamamı geçen 19 Eylül'de çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak Eskişehir H Tipi cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerden bazıları, adliyiye getirilişleri sırasında yüzlerini elleriyle ve taşıdıkları poşetle kapatınca, burada bekleyen yakınlarının 'Kapatmayın yüzünüzü. Aç yüzünü, dik yürü. Biz buradayız' diye bağırmaları dikkat çekmişti.

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