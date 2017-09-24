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Galatasaray 3 puanı kaptı!

Galatasaray 3 puanı kaptı!.17626
  • Giriş : 24.09.2017 / 21:28:00
  • Güncelleme : 24.09.2017 / 21:28:19

Galatasaray, ligin 6. haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

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Sezona bomba gibi başlayan Galatasaray, başarısına başarı katmaya devam ediyor. Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor'a karşı galip gelen Galatasaray, İstanbul'a 3 puan cebinde döndü. Galatasaray'ın gollerini Feghouli ile Tolga Ciğerci attı.

MAÇIN SKORU:

BURSASPOR: 1

GALATASARAY: 2

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen hafta deplasmanda 4-2 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının ilk 11'ini sahaya sürdü. Galatasaray'da da teknik direktör Igor Tudor, geçen hafta 2-0 galip geldikleri Kasımpaşa maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Bursa'da dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada ilk net fırsatı Stancu ile Bursaspor yakaladı. Geçen haftaların aksine basit top kayıpları yapan sarı kırmızılılar 14. dakikada kalesinde golü gördü. Ani gelişen Bursaspor atağında savunmanın arkasına atılan topa son dokunan Delarge Timsah'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan dakikalarında Gomis ve Rodrigues ile fırsatlar yakalayan Aslan, Harun ve Bursaspor savunması geçemedi.

İkinci yarıda rakip kalede baskısınıa artıran Galatasaray dakikalar ilerledikçe oyunu Bursa kalesine yıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor Feghouli ve Yasin değişiklikleriyle oyunda tüm riskleri aldı. 73. dakikada sahneye çıkan Feghouli enfes bir golle skoru eşitledi. Beraberlik golünden sonra galibiyet için saldıran Galatasaray'ın öne geçmesi uzun sürmedi. 81. dakikada Bursaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan ilk haftaların yıldızı Tolga Ciğerci Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

Böylece 16 puana çıkan Galatasaray zirvedeki yerini korudu. Bu sezon 3. kez yenilen Bursaspor ise 9 puanda kaldı.

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