Galatasaray'a Fatih Terim dopingi: 3-1
Sarı kırmızılı ekip, Fatih Terim'in takıma geri dönüşünü 3 golle kutladı.
Fatih Terim'in dönüşü muhteşem oldu. Sarı-kırmızılılar'daki 4. dönemindeki ilk maçında, üst üste 4 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Göztepe'yi 3-1 mağlup eden 'İmparator'un ekibi, ligin ilk yarısını 34 puanla 2. sırada tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırladı. Hafta içinde Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayrılan Galatasaray, dördüncü kez göreve getirilen Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçında 3 puanı 3 golle aldı.
İki sarı-kırmızılı ekibin mücadelesinde ilk gol 9. dakikada İzmir temsilcisinden geldi. Göztepe, 9. dakikada Adis Jahovic'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar bu gole 19. dakikada Garry Rodrigues'le cevap verdi. Mücadelenin ilk yarısı bu golle 1-1 berabere sona erdi.
YASİN GİRDİ CİMBOM COŞTU
Galatasaray'da sakatlanıp çıkmak zorunda kalan Garry Rodriguez'in yerine oyuna dahil olan Yasin Öztekin, 53. dakikada attığı muhteşem kafa golüyle Galatasaray'ı skoru 2-1'e getirdi.
MAICON'DAN MÜTHİŞ FRİKİK
Dakikalar 70'i gösterdiğinde, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Maicon, yaklaşım 25 metreden gönderdiği füzeyle kaleci Beto'yu maçta 3. kez avladı.
Bu sezonki 5. golünü atan Brezilyalı savunmacı maçın skorunu belirledi.
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