Facebook Twitter Rss

Galatasaray'a Fatih Terim dopingi: 3-1

Galatasaray'a Fatih Terim dopingi: 3-1.18738
  • Giriş : 24.12.2017 / 21:52:00

Süper Lig'de Galatasaray, rakibi Göztepe'yi 3 golle mağlup etmeyi başardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Sarı kırmızılı ekip, Fatih Terim'in takıma geri dönüşünü 3 golle kutladı.

Fatih Terim'in dönüşü muhteşem oldu. Sarı-kırmızılılar'daki 4. dönemindeki ilk maçında, üst üste 4 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Göztepe'yi 3-1 mağlup eden 'İmparator'un ekibi, ligin ilk yarısını 34 puanla 2. sırada tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırladı. Hafta içinde Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayrılan Galatasaray, dördüncü kez göreve getirilen Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçında 3 puanı 3 golle aldı.

İki sarı-kırmızılı ekibin mücadelesinde ilk gol 9. dakikada İzmir temsilcisinden geldi. Göztepe, 9. dakikada Adis Jahovic'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar bu gole 19. dakikada Garry Rodrigues'le cevap verdi. Mücadelenin ilk yarısı bu golle 1-1 berabere sona erdi.

YASİN GİRDİ CİMBOM COŞTU

Galatasaray'da sakatlanıp çıkmak zorunda kalan Garry Rodriguez'in yerine oyuna dahil olan Yasin Öztekin, 53. dakikada attığı muhteşem kafa golüyle Galatasaray'ı skoru 2-1'e getirdi.

MAICON'DAN MÜTHİŞ FRİKİK

Dakikalar 70'i gösterdiğinde, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Maicon, yaklaşım 25 metreden gönderdiği füzeyle kaleci Beto'yu maçta 3. kez avladı.

Bu sezonki 5. golünü atan Brezilyalı savunmacı maçın skorunu belirledi.

İstanbul'da şok olay! Hepsi sahile vurdu!

110 bin memur alımı müjdesi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı

Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Karabükspor'la berabere kaldı.

Ve Fenerbahçe, Ozan Tufan ile yollarını ayırıyor

Ve Fenerbahçe, Ozan Tufan ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe, golcü oyuncu Ozan Tufan ile yollarını ayırıyor.

 

Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış

Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış

Rıdvan Dilmen, teknik adam Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol

Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol

Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı.

 

Şenol Güneş'ten son dakika Oğuzhan kararı

Şenol Güneş'ten son dakika Oğuzhan kararı

Teknik adam Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup hakkında kararını verdi.

Hırvat oyuncu Vida Beşiktaş formasını giydi

Hırvat oyuncu Vida Beşiktaş formasını giydi

Siyah-beyazlıların uzun süre peşinden koştuğu Hırvat oyuncu Vida Beşiktaş formasını giydi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya