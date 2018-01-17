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Galatasaray'a flaş teklif: Talisca'yı siz alın

Galatasaray'a flaş teklif: Talisca'yı siz alın.14557
  • Giriş : 17.01.2018 / 14:21:00

Galatasaray Kulübü'ne Benfica'dan Talisca ile ilgili açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Talisca transferi yılan hikayesine döndü. Galatasaray Kulübü'ne Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran Talisca ile ilgili teklif geldi.

Herkes birbirini kırdırmaya çalışıyor... Bunların başında da Benfica geliyor. Talisca'nın sözleşme yenilemeyi kabul etmemesini içerleyen ve henüz Beşiktaş'la da anlaşamayan Portekiz ekibi, ortalığı kızıştırmak için Galatasaray ile temas kurdu. Brezilyalı oyuncunun hakları için görüşmek isterlerse kendilerini Lizbon'da konuk etmekten mutluluk duyacaklarını iletti. Konu Başkan Özbek'e iletildi ama sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın devrede olduğu bir ortamda bu teklifi önemsemedi.

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