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Galatasaray'a kritik maç öncesi kötü haber

Galatasaray'a kritik maç öncesi kötü haber.24001
  • Giriş : 21.04.2018 / 17:16:00

Galatasaray'a Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi kötü haber geldi.

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Büyüyen Beşik

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray, maça İstanbul'daki taraftarlarından yoksun çıkacak.

Türk Hava Yolları'nın Alanya - Gazipaşa seferi olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi. bunun sonucunda ise Galatasaray taraftarları ve takımı takip eden basın mensupları havaalanında kaldı. Sorun çözüme kavuşturulamadığı takdirde İstanbul'daki taraftarlar ve basın mensupları maça gidemeyecek.

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