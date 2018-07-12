Galatasaray'a müjde! Tarık Çamdal'a talip var
Galatasaray'da takımdan gitmesi konusunda ikna edilen deneyimli oyuncu Tarık Çamdal'a Eskişehirspor'un talip çıktığı öğrenildi.
Son olarak Ferhat Kiraz’ı renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar’ın gündemindeki son isim Tarık Çamdal. İki sezon önce de kiralık olarak Es Es’in formasını giyen sol bek için başkan Halil Ünal’ın devreye girdiği ve menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
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