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Galatasaray'a müjde! Tarık Çamdal'a talip var

Galatasaray'a müjde! Tarık Çamdal'a talip var.13925
  • Giriş : 12.07.2018 / 08:36:00

Galatasaray'ın takımda istemediği Tarık Çamdal'a talip çıktı.

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Sepet Beşik

Galatasaray'da takımdan gitmesi konusunda ikna edilen deneyimli oyuncu Tarık Çamdal'a Eskişehirspor'un talip çıktığı öğrenildi.

Son olarak Ferhat Kiraz’ı renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar’ın gündemindeki son isim Tarık Çamdal. İki sezon önce de kiralık olarak Es Es’in formasını giyen sol bek için başkan Halil Ünal’ın devreye girdiği ve menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

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