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Galatasaray'a müjdeli haber! Sakatlığı geçti!

Galatasaray'a müjdeli haber! Sakatlığı geçti!.17626
  • Giriş : 21.02.2018 / 15:37:00

Galatasaray Kulübü'ne sakatlık yaşayan Fernando'dan güzel haber geldi.

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Galatasaray Kulübü'ne güzel haber geldi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan ve takımda yokluğu hissedilen Fernandao iyileşti.   

Galatasaray'ın orta sahadaki en önemli kozlarını biri olan Fernando'ya kavuştu. Son olarak Spor Toto Süper Lig'de 22 Ocak tarihinde oynanan Kayserispor maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana formasından uzak kalan Fernando, nihayet takımla antrenmanlara başladı.

Tedavisinin bir bölümünü Portekiz'de geçiren Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş, takımdan ayrı olarak kuvvetlendirme çalışmaları gerçekleştirmişti.

Bugün Galatasaray'ın antrenmandan paylaştığı fotoğraflarda, 30 yaşındaki futbolcunun takımın taktik çalışmasında topla birlikte yer aldığı görüldü.

Fernando'nun bu hafta Bursaspor karşısında forma giymesi zor gözükürken, 3 Şubat'taki Karabükspor maçında en azından kadroda yer alması düşünülüyor.

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