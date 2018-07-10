Galatasaray'a Norveç'ten 3 oyuncu geliyor
Son şampiyon Galatasaray'da yardımcı antrenör Ümit Davala ve Necati Ateş, Erik Botheim, Jonathan Levi ve Runar Esparjord'un peşine düştü.
İki teknik adam Norveç’te mercek altına aldıkları oyuncular hakkında Fatih Terim’e rapor verip görüşlerini sunacak.
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