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Galatasaray'a sakat futbolculardan müjde

Galatasaray'a sakat futbolculardan müjde.19338
  • Giriş : 26.01.2017 / 17:22:00

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce'den güzel haberler geldi.

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Galatasaray'da sakatlık krizi bitiyor. Bir süredir forma giyemeyen Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Koray Günter'in tedavilerini tamamladığı açıklaması Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce'den geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden İnce, Serdar Aziz dışında takımın tam kadro çalıştığını belirterek, "Tolga, Sinan ve Koray'ın tedavileri tamamlandı. Maç oynayıp oynamayacakları kondisyon ekibimize bağlı. Bu arkadaşların tedavilerini tamamladık ve kondisyon ekibine verdik. Teknik ekibimiz de kondisyon durumlarına göre bu futbolcuları değerlendirecektir." diye konuştu.

Yener İnce, geçen ay sağ diz çapraz bağları kopan Serdar Aziz'in tedavisine devam ettiklerini dile getirerek, "Serdar Aziz'in özel dizliği duruyor. İki hafta sonra bu dizliği çıkartacağız. Çekilen MR'larında beklediğimizden de hızlı bir iyileşme var. Fakat bu hemen oynayacağı anlamına gelmiyor. Dizlik çıktıktan sonra bir rehabilitasyon çalışması yapılacak. Serdar'ın gidişatı iyi." ifadelerini kullandı.

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