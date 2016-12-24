Galatasaray'a Serdar Aziz'den müjde
Galatasaray'da kriz sona erdi. Osmanlıspor maçında sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme olan Serdar Aziz iyileşiyor.
Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattığı iddia edilen Serdar Aziz için Galatasaray doktoru Yener İnce'den açıklama geldi.
Dün sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan isimler hakkında açıklamalarda bulunan İnce, Serdar'ın ameliyat edilmeyeceğini belirterek, “Kendisi için özel bir dizlik yaptırdık. Onu 6-8 hafta arası kullanacak. Sonra çalışmalara başlayacak” dedi.
Yaklaşık olarak Serdar'ın 3 ay sonra sahadaki yerini alması bekleniyor. Eren, Chedjou, Sneijder ve De Jong'un sakatlıkları olmadığını dile getiren İnce, 4 futbolcunun Alanyaspor karşısında sahada olacaklarının altını çizdi. Podolski’nin durumunun iyi olduğunu ancak riske etmeyeceklerini belirten İnce, “Oynamasına izin vermedik ve 4 Ocak'tan itibaren bizimle beraber olacak. Sinan ve Tolga ise Alanyaspor maçında oynayamayacaklar” diye konuştu.
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