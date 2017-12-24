Galatasaray'a sürpriz kadın başkan adayı!
Galatasaray Olağanüstü Genel Kurul'a sürpriz bir isim aday oldu. Galatasaray'da Begüm Özkan'ın 'pembe devrimi' başlattı.
Sarı-kırmızılı camianın tanınan isimlerinden Av. Begüm Özkan, ‘pembe devrim'i başlattı. Başkanlığa adaylığını koyma kararı alan Özkan, büyük bölümü kadınlardan oluşan bir liste ile sandığa gidiyor.
Skor’un haberine göre, listede, camianın önde gelen ve branşlarında tanınmış isimler bulunuyor. Kendilerine, ‘Galatasaray Gönüllüleri' diyen Begüm Özkan ve beraberindeki üyeler, ‘yönetimde eşitlik' ve ‘yuvayı dişi kuş yapar' sloganları ile yola çıktı.
Adaylık için gereken 100 imzayı toplayan Özkan, resmi başvuruyu perşembe günü yapacak.
Sarı kırmızılı kulüpte ilk kez bu şekilde bir kadın inisiyatifi öne çıktı. ‘Yeter, söz kadınların' diyen Begüm Özkan; Adnan Polat, Ünal Aysal ve Dursun Özbek'e yaptığı muhalefetle tanınıyor.
2011'deki olaylı mali genel kurulda divan kurulunda yer alıp Adnan Polat'ın ibrasızlığına şerh koyan Özkan, o dönemde “Kulübü mahkemelere taşıdı” şeklinde eleştiri almıştı.
Başarılı hukukçu, 25 Mart 2017'deki mali genel kuruldaki ‘sert eleştiri'leri gerekçesiyle üyelikten ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş ancak gelen tepkiler sonrası yönetim geri adım atmıştı.
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