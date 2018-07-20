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Galatasaray'a UEFA'dan güzel haber geldi

Galatasaray'a UEFA'dan güzel haber geldi.20555
  • Giriş : 20.07.2018 / 14:08:00

Galatasaray Kulübü'ne UEFA'dan güzel haber nihayet geldi.

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Sepet Beşik

UEFA'nın transfer harcamalarının fazla olması sebebiyle Avrupa kupalarından men ettiği İtalyan ekibine CAS'tan iyi haber geldi.

Sky Sport Italia'nın son dakika olarak geçtiği habere göre, UEFA'nın Milan'a verdiği "Avrupa kupalarına katılmama" cezasını İtalyan kulübünün itirazı sonrası CAS kaldırdı.

CAS'ın bu kararı, düşük de olsa Avrupa'ya gidememe şansı bulunan ve dosyası UEFA'da yeniden görülen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını daha da kolaylaştırıyor.

İtalyan medyasının geçtiği haberlerde Manchester City ve Paris Saint Germain'e "hafif" cezalar veren UEFA'nın kararının CAS tarafından bozulduğu yazıldı.Amerikan Yatırım Fonu tarafından adeta dışlanan Milan'ın sahibi Yonghong Li'nin ise kulübü satma isteğinin ghala devam ettiği ve Milan'la ilgili büyük soru işaretlerinin ise var olmaya devam edeceği yazıldı.

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