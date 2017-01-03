Galatasaray'a Vitor Hugo geliyor!
Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor. 25 yaşındaki genç futbolcu Vitor Hugo ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Brezilyalı savunmacı, 25 yaşında. 1.87 boyundaki Vitor Hugo, hava hakimiyeti ile dikkat çekiyor. 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Palmeiras ile sözleşmesi bulunan Vitor Hugo'nun bonservis değeri 4.5 milyon Euro civarında.
Galatasaray'ın Palmeiras ile yapacağ pazarlıklarda Vitor Hugo'nun bonservis bedelini daha aşağı çekmesi bekleniyor.
Vitor Hugo, daha önce Santo Andre, Ituano, Ceara, Tombense, America MG gibi takımlarda forma giydi.
Vitor, Brezilyalı Ligi Serie A'da geride kalan sezonda 38 lig maçının 35'inde 90'ar dakika oynayarak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
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