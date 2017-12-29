Galatasaray'a yedek forvet aranıyor!
Galatasaray'da Fatih Terim devri ile birlikte değişimler de başladı. Ünlü teknik adam, Gomis ve Eren'e yedek olacak forvet arıyor.
Rotasyonda kullanılacak oyuncunun bunu dert etmemesi ve kulübede her zaman hazır bekleyeceğini bilerek gelmesi de teknik heyetin en hassas olduğu konu.
TRT
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