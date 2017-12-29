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Galatasaray'a yedek forvet aranıyor!

Galatasaray'a yedek forvet aranıyor!.12495
  • Giriş : 29.12.2017 / 08:49:00

Galatasaray Kulübü, yedek forvet konusunda harekete geçti.

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Beşik Modelleri

Galatasaray'da Fatih Terim devri ile birlikte değişimler de başladı. Ünlü teknik adam, Gomis ve Eren'e yedek olacak forvet arıyor.   

Rotasyonda kullanılacak oyuncunun bunu dert etmemesi ve kulübede her zaman hazır bekleyeceğini bilerek gelmesi de teknik heyetin en hassas olduğu konu.

TRT

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