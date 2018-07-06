Galatasaray, Aboubakar'ın peşine düştü
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve siyah-beyazlı ekibin yeniden getirmeye çalıştığı Aboubakar için Galatasaray da devreye girdi.
Portekiz basını, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Buna göre Galatasaray, Kamerunlu golcüyü transfer edebilmek için devreye girdi.
Vincent Aboubakar, 2016 yazında Porto'dan 2,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a kiralanmıştı.
Kara Kartal'ın üst üste ikinci şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılarında büyük pay sahibi olan golcü futbolcu, sezon sonunda yeniden Porto'ya dönmüştü.
Portekiz ekibiyle 43 maçta 26 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Aboubakar değerini katladı ve Avrupa'nın önemli takımlarını peşinden koşturmaya başladı.
Piyasa değeri şu an için 18 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgili bugün Portekiz basınından bomba bir iddia geldi.
Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, Galatasaray'ın Abou'yu transfer edebilmek için girişimlere başladığını yazdı.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Volkan Demirel, F.Bahçe'den maaş almayacak
Ünlü file bekçisi Volkan Demirel, Fenerbahçe'den maaş almayacak.
Mustafa Pektemek Eskişehir'e gidiyor!
Deneyimli futbolcu Mustafa Pektemek Eskişehirspor'a gitmeye hazırlanıyor.
Dünya Kupası'nda final maçı Cüneyt Çakır'ın
Dünya Kupası'nda final maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği öğrenildi.
Galatasaray'da Belhanda için karar veriliyor
Galatasaray'da deneyimli oyuncu Belhanda için karar veriliyor.
Beşiktaş kampta! Oyuncular YO-YO testini geçti
Kupa ve şampiyonluğu kıl payı kaçıran Beşiktaş yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.
Pepe, gelen teklifleri elinin tersiyle itti
Tecrübeli oyuncu Pepe, Çin'den gelen teklifleri elinin tersiyle itti.