Galatasaray, Ahmet Çalık'a talip oldu
Başarılı futbolcu Serdar Aziz'in yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası zor dönemler geçiren Galatasaray'da stoper arayışı hız kazandı.
Serdar Aziz'in açığını kapatmak isteyen Galatasaray başarılı oyuncu Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'nün kapısını çaldı.
Galatasaray, Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'ne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Türkiye A Milli Takımında da forma giyen genç stoper de, Galatasaray'da oynamak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken sarı kırmızılıların transferi bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi.
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