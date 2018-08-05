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Galatasaray, Akhisar ile karşı karşıya gelecek

Galatasaray, Akhisar ile karşı karşıya gelecek.25336
  • Giriş : 05.08.2018 / 08:21:00

Sarı kırmızılılar, Süper Kupa finalinde Akhisar ile karşı karşıya gelecek.

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Sepet Beşik

Bu akşam oynanacak mücadelede Fatih Terim'in ilk 11 seçiminde herkesi şaşırtacağı konuşuluyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Teleset Mobilya Akhisar ile yarın yapılacak Süper Kupa Finali'nde sahaya süreceği takım netleşmeye başladı.

Fatih Terim'in maçta kalede Muslera'ya, savunma hattında ise Linnes-Maicon-Ahmet-Nagatomo dörtlüsüne şans vereceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı teknik adamın orta sahada ise Fernando ile Selçuk ikilisini bozmayacağı ifade edildi.

Terim'in ön taraftaki seçimleri ise Onyekuru-Belhanda-Garry Rodrigues ve Gomis olarak dikkat çekiyor.

Son anda bir aksilik olmazsa yeni sezonun ilk resmi maçında sahaya bu kadro sürülecek.

Nereden geldiğini anlamadı!

İstanbul'da tüyler ürperten olay!

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