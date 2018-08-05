Galatasaray, Akhisar ile karşı karşıya gelecek
Bu akşam oynanacak mücadelede Fatih Terim'in ilk 11 seçiminde herkesi şaşırtacağı konuşuluyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Teleset Mobilya Akhisar ile yarın yapılacak Süper Kupa Finali'nde sahaya süreceği takım netleşmeye başladı.
Fatih Terim'in maçta kalede Muslera'ya, savunma hattında ise Linnes-Maicon-Ahmet-Nagatomo dörtlüsüne şans vereceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın orta sahada ise Fernando ile Selçuk ikilisini bozmayacağı ifade edildi.
Terim'in ön taraftaki seçimleri ise Onyekuru-Belhanda-Garry Rodrigues ve Gomis olarak dikkat çekiyor.
Son anda bir aksilik olmazsa yeni sezonun ilk resmi maçında sahaya bu kadro sürülecek.
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