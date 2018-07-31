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Galatasaray, Andre Silva ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, Andre Silva ile anlaşmaya vardı.19073
  • Giriş : 31.07.2018 / 16:22:00

Galatasaray, golcü oyuncu Andre Silva ile anlaşmaya vardı.

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Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi. Sarı-kırmızı ekibin Portekizli oyuncu Andre Silva ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Bafetimbi Gomis'e alternatif arayışlarını sürdüren Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Milan'ın Portekizli yıldızı Andre Silva için İtalyan deviyle anlaşma sağladı.

22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için Milan'a ücret ödemeyecek Galatasaray, Silva'ya 3 milyon euro önerecek.

GOAL

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