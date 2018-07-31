Galatasaray, Andre Silva ile anlaşmaya vardı
Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi. Sarı-kırmızı ekibin Portekizli oyuncu Andre Silva ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Bafetimbi Gomis'e alternatif arayışlarını sürdüren Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar devam ediyor.
Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Milan'ın Portekizli yıldızı Andre Silva için İtalyan deviyle anlaşma sağladı.
22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için Milan'a ücret ödemeyecek Galatasaray, Silva'ya 3 milyon euro önerecek.
GOAL
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