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Galatasaray, Antalya'dan 1 puanla dönüyor

Galatasaray, Antalya'dan 1 puanla dönüyor.27412
  • Giriş : 10.09.2017 / 19:53:00
  • Güncelleme : 10.09.2017 / 21:59:50

Galatasaray, Antalya deplasmanından ancak 1 puan koparabildi.

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Sarı kırmızılı ekip, Antalyaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de sezona fırtına gibi giren Galatasaray'ın hızını Antalyaspor kesti! Fransız yıldızı Gomis'le öne geçen Aslan, Eto'o'yu durduramayınca sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 3 haftasındaki Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında olduğu gibi Antalyaspor karşısına da yine aynı 11'le takımını sahaya çıkardı. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis şeklinde oldu. Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de çıkan ve bir gol atan Samir Nasri'yi, sakatlığı nedeniyle kadroya almadı. Nasri'nin yerine Danilo'yu oynatan Çalımbay ayrıca, kaleci Boffin'in yerine Ferhat Kaplan'a, Aydın Karabulut'un yerine El Kabir'e, Salih Dursun'un yerine de Yekta Kurtuluş'a ilk 11'de yer verdi.

İlk 3 maçın aksine Antalya'da maça tutuk başlayan Galatasaray'ın alışılagelmiş presinden sahada esir yoktu. Rakip kalede çoğalmakta zorlanan sarı kırmızılılar pozisyon bulmakta zorluk çekti. 28. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Maicon'un ceza sahası içinden vuruşunda Muslera müthiş bir kurtarış yaptı. 34. dakikada ilk 4 haftanın yıldızı Gomis sahneye çıktı. Rodrigues'in içeriye çevirdiği topu tek bu vuruşla ağlara gönderen Fransız yıldız bu sezon 5. golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda tamamen yarı alanına kapanan Galatasaray, 82. dakikada Eto'o'nun golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda Tudor'un hamleleri sonuç vermeyince karşılaşma 1-1 sona erdi.

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