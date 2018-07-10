Galatasaray aradığı kaleciyi buldu
Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştığı iddia edildi.
Çağlar Şahin Akbaba 17 Mart 1995 İzmir Konak doğumlu. Futbola 2006 yılında Bucaspor alt yapısında başladı. 2015 yılına kadar Bucaspor forması giydi. 2016 yılında ise Elazığspor'a transfer oldu.
1.87 boyundaki kaleci geçen sezon ise Kardemir Karabükspor'a transfer oldu. Süper Lig'de geçen sezon 12 maçta forma giydi. Galatasaray'ın Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta kaledeydi. Uzun süredir Galatasaray'ın genç kaleci ile ilgilendiği biliniyordu.
2013 yılında 1 kez milli oldu ve U19 Milli Takım'ına davet aldı.
FANATİK
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