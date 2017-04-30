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Galatasaray aradığı kanı İngiltere'de buldu

Galatasaray aradığı kanı İngiltere'de buldu.13317
  • Giriş : 30.04.2017 / 09:33:00

Galatasaray, İngiltere'de top koşturan Bruno Manga'yı kadrosuna katmak istiyor.

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Sarı kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek için savunma hattına en az 1 futbolcunun transfer edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Ada basını, sarı-kırmızılıların Championship ekibi Cardiff City'nin Gabon'lu stoperi Bruno Manga'yı sezon sonunda renklerine katacağını yazdı. 28 yaşındaki Manga'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

G.SARAY'I İSTİYOR

Cardiff'in sözleşme yenileme isteğini geri çeviren Manga'nın, G.Saray'a gelmek istediği belirtildi. 2014'te Fransız ekibi Lorient'ten 6.25 milyon euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu için bazı Avrupa takımlarının da ilgisinin olduğu dile getiriliyor..

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