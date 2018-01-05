Galatasaray Başkanı: Cesur adımlar atmalıydık
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tudor'un gidişi sonrası teknik direktörlük koltuğuna getirilen Fatih Terim ve süreci anlattı.
“Futbol takımımızın Süper Lig’e yaptığı iyi başlangıcın ardından yaşadığı kayıplar karşısında bir refleks göstermemiz gerektiği konusunda fikir birliğine vardık.”
G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, kulüp dergisinin yeni yıldaki ilk sayısında hem geçtiğimiz ay yapılan teknik direktör değişikliği hem de alınan seçim kararını yorumladı. “Hayatımın her döneminde zor zamanlarda cesur kararlar vermenin gerekliliğine inandım” diyen başkan Özbek, şu ifadelerle taraftara seslendi:
‘SEÇİME KADAR...’
“Futbol takımımızın lige yaptığı iyi başlangıcın ardından yaşadığı kayıplar karşısında bir refleks göstermemiz gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Bu durum üzerine Sayın Igor Tudor ile yollarımızı ayrıma kararı verdik.
AYNI zamanda yönetim kurulu olarak yeni bir yapılanma ihtiyacı olduğu gerçeği ile 20 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilmek üzere olağanüstü seçim genel kurulu kararı aldık. Seçim gününe kadar, G.Saray için gerekli mali, idari ve sportif kararları almakla yükümlüyüz. Bu itibarla çok değerli bir G.Saraylı olan sevgili hocamız Fatih Terim ile anlaşmaya vardık.
BU kararları daha geç alsaydık olumlu yansımalarını belki hiç görmeyecek ya da daha geç görecektik, bu nedenle aldığımız kararları en kısa zamanda uygulamaya koyduk.”
ŞAMPİY10
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