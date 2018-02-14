Galatasaray Başkanı gözyaşları içinde açıkladı
Aylık olağan Divan Kurulu'nda konuşma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, spekülasyonlar ve Ndiaye transferi hakkında konuştu.
Özbek, "Neden 12 milyon euro yazıyorsunuz?" diye basına da sitem etti. Özbek'in konuşmasının bazı bölümlerinde gözlerinin dolduğu görüldü.
İşte Özbek'in Şubat ayı Olağan Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalar:
"2,5 yıl boyunca 20 Ocak’a kadar başkanlık yaptım. Gururla söylüyorum, başkanlık sürem boyunca Galatasaray tarihinde görülmemiş derecede destek verdiniz. Bütün projelerde bana evet dediniz. Ben bunun için, bana gösterdiğiniz teveccühten dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ben hayatımın en güzel yıllarını Galatasaray’a hizmet ettiğim dönemde geçirdim. Bu böyle bilinsin. Yeni bir yönetimimiz var. Kendilerine başarılar diliyorum. Güzel hizmet vermelerini temenni ediyorum."
"Kürsüden yapılan hiçbir eleştiri, söylem farklı algılanamaz. Hepsi kabul edilmesi gereken sözlerdir. Tabii ki bir muhasebe yapmak lazım. 2,5 yıl boyunca başkanlık yaptım. Yönetim kurulu üyeleriyle hizmet verdik. Neler yaptık? Bu sezon içinde yaptığımız en önemli hizmetlerden birini kurduğumuz Futbol takımı olarak söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezonlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Futbol takımımız şu anda çok da başarılı gidiyor. Ben buradan çok büyük bir teşekkürü de Galatasaray Futbol takımını oluşturan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim de desteğimizle takımı şampiyon yapacaklar. Kimsenin şüphesi olmasın."
"2,5 yılda ne yaptığımızı tek tek yazdım. Bir sürü proje oluşturduk. 2,5 yıl süre içinde bu kadar proje yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Eğer bütün zamanınızı, her şeyinizi kulübe vermişseniz yapılabilir. Sizlerden büyük destek aldık. Müthiş bir ekip çalışması yaptık. Yönetim kurulu, çalışanlarımız, gece gündüz çalıştı. Bir Riva projesi çok kolay telaffuz ediliyor. Ama bu projenin gerçekleşmesi kolay değil. Bu bizim görevimizdi. Bir dönemi bitirdik. Bu dönemdeki muhasebeyi sizlerle yapmak gerek."
HÜRRİYET
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