Galatasaray Başkanı: İflasa gelmiştik!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek sezon için alınacak futbolcular ve takımın mali durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Gomis, Belhanda ve Macion’u İstanbul’a getiren sarı-kırmızılılarda Özbek “Devamı gelecek. Bu mesajı taraftara vermekte fayda var. Önceki transferler 1 hafta gecikti” dedi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yine gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Forvet, 10 numara ve stoper transferlerini sonlandıran sarı-kırmızılılarda sağ bek, sol bek, defansif orta ve kanat oyuncusu olmak üzere 4 transfer daha hedefleniyor. Başkan da taraftarlara “Hiç merak etmeyin” mesajı gönderdi. Özbek, “Uçaklar inmeye devam edecek. Bu mesajı taraftara vermekte fayda var. Önceki transferler 1 hafta gecikti. Taraftarlardan özür diliyorum. Teknik heyetin raporunu scout ekibine ilettik. Kuvvetli bir takım kurma arzusundayız’ ifadelerini kullandı. Takımdaki son durumu değerlendiren Özbek “Takımda korkunç bir uyum var. 3 senedir kamplara gidiyorum. İlk defa bu kadar uyum gördüm. Keyifle ayrıldım kamptan” şeklinde konuştu.
Diğer takımların da iyi transferler yaptığını belirten Dursun Özbek “Rakip takımlar da bu sezon bilinen oyuncuları transfer ediyor. Keyifli ve zorlu bir lig olacak. Bu güzel bir şey” dedi. Galatasaray’ın iflas durumuna geldiğini anlatan Başkan Özbek “2016’da deniz bitmişti. Daha önce Riva için projeler hazırlansa da hayata geçmemiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben teşekkür ederim. Kendisi de ilgilendi. Emlak Konut’la bizi bir araya getirdi Riva için. Riva Projesi’nden gelen her kuruş Galatasaray’ın kasasına girmeli. Riva’dan gelen ilk para banka borçlarına gitti. Galatasaray, ödediği 150 milyonluk faizden kurtulursa, sportif gelirler kendini çevirmeye yetecek zaten. Gayrimenkul projelerinden gelen paralar transfer harcamalarına gitmiyor. Galatasaray’ı ileriye taşıyabilmek yeni kaynaklar bulmak gerekli” ifadelerini kullandı.
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