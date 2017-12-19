Galatasaray Başkanı'ndan Terim açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Evkur Malatyaspor mağlubiyeti sonrası gönderilen Tudor'un yerine düşünülen isimlerden olan Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı.
Dursun Özbek'in açıklamaları;
Dün itibariyle iki tane önemli karar aldık. İlki Tudor ile olan birlikteliğimizi sona erdirdik. Diğeri ise 13 Ocak'ta birincisi 20 Ocak'ta ikincisi seçimli genel kurul ypama kararı aldık. Bunu Galatasaray'a hayırlar getireceğini biliyorum bütün Galatasaray üyelerinin yüksek oranda katılmalarını ve idarelerini ortaya koymalarını istiyorum.
Değerli Galatasaraylılar geçmiş dönemde toplanan imzalar Galatasaray tüzüğünde var. Dolayısıyla Galatasaray'ın yönetimi olarak erken seçimin tüzükte zaten belirtilmiş. Yönetim Kurulu olarak bugün erken seçim ihtiyacı hissettiğimiz için erken seçimi yapıyoruz.
Bugünkü durumu yanlış değerlendirmemek gerekiyor. İki buçuk senedir olduğu gibi Galatasaray Yönetim Kurulu yine görevinin başındadır. Kimse hizmet esksi gibi olur mu? diye sorular aklına getirmesin. Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde en yüksek seviyeye çekeceğimizden kismenin şüphesi olmasın. Galatasaray bugün olduğu gibi Mayıs'ta da en büyük şampiyonluk favorilerindendir. Devre arası geldi o oldu, bu oldu gibi bir durum yok. Galatasaray için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Yönetim Kurulu kararı dün aldı. Yönetim Kurulu'nda eksikler vardı. İstifa eden isimler vardı. Mayıs 2018'e giderken mevzut yönetimin daha güçlenmesi ve sonuçların daha iyi olması için bunu yaptık. İmza toıplayan arkadaşlarda yönetimin güçlenmesini istemektedirler. Mayıs 2018'e yürüyüşümüzde camia olarak çok güçlü olmak zorundayız. Mayıs 2018 Galatasaray için çok kritik bir tarih... Galatasaraylılar bu durumun farkında, artık kenetlenme zamanı. 20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin, hangi başkan adayı seçilirse seçilsin. Galatasaraylılara kalan seçilen başkanın etrafında kenetlenmektir.
İhtiyaç lüzum ettiği zaman değişiklikler yapılıyor. Elbette zaman zaman sportif olaylar değişebiliyor. Bu değişiklikler ihtiyaç halinde vukuu bulmuştur. Bizim görevimiz ihtiyaçlara anında karışılık vermektir.
'LÜTFEN KİMSE HİZMETTEN KAÇMASIN'
Şu ana kadar kimse ile görüşmedim. Seçim kararını dün akşam aldık. Yürüşümüze katılacak kim varsa herkesle görüşeceğim. Burada önemli olan Galatasaray'a hizmet etme arzusunda kim varsa onlarla görüşeceğim. Şu tartışmayı da redediyorum. Liseli vs gibi... Herkese kapım açık, herkesle görüşürüm. Huzur içinde Galatasaray beraberliği içinde Mayıs 2018'e gitmemiz gerekiyor. Bu olaylar Galatasaray'a yakışmıyor. Hizmetten kaçmamamız gerekiyor. Lütfen hizmete davet edilen kişiler hizmetten kaçmasın...
'GELEN YÖNETİMİN ZAMANI İHTİYACI OLUR'
Tüzüğümüzde belli. Geçmiş dönemde de bunlar yaşandı. Aysal seçime giderken seçim süresi belliydi. Bizim Alp Yalman seçime giderken süresini 3 yıl olarak açıklamıştı. Sırf polemik yaratmak uğruna bazı şeyleri zedelememek gerekiyor. Gelecek yönetimin projelerini uygulamak için yeterli zamanının olması gerekiyor.
'ELEŞTİRİ ÖTESİNDE HAKARET EDİLİYOR...'
Bu kararı neden aldık. Bu güzel bir soru bunu Galatasaraylılarda bilmeli... Şimdi demin ifade ettim. Özellikle Mayıs 2018'e giderken birliğin, beraberliğin ve tesanetün olmazsa olmaz olduğunu söyledim. Bugün gelinen durumda proje yapıyoruz. Onun orası öyle burası böyle... Eleştirinin ötesinde hareketler oluyor. Galatasaray Başkanı'nı ve yönetimi yıpratmak isteyen mihraklar Galatasaray'a vurmaya başladı. Bizleri zora sokmak için bunlar yapılıyor. Galatasaray bunu haketmiyor. Neden Galatasaray'a vuruyorsun. Başkanı kişisel eleştirebilirsiniz, projeleri eleştirebilirsiniz bunlardan yakınmadım. Başkan ve yönetimi yıpratalım derseniz orada bir dakika dur...
'KİMSE G.SARAY'IN KILINA ZARAR VEREMEZ'
Bir şeye asla müsaade etmem. Kimse Galatasaray'ın kılına zarar veremez. Bu seçim onun sonucudur. Bundan sonra gelecek yönetime şunu vaad ediyorum. 'Bundan sonra seçilecek yönetim, zerre şüphe götürmeyecek şekilde yeni yönetimin arkasındayım'. Ben seçilirsem de arkadaşlar gelin beraber olalım, destek verelim.
FATİH TERİM AÇIKLAMASI
Fatih Terim benim çok sevdiğim Galatasaray'a müthiş hizmetler vermiş bir Galatasaraylı... Şu periyotta 1-2 aydan beri Fatih Terim etrafından devamlı bir tartışma dönüyor. Sevgili Fatih'e zara verdiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın sembolleşmiş bir ismini neden biz yıpratıyoruz. Biz bütün bunları değerlendirip seçim yapmak durumundayız. Bu isimlerin yıpratılmamasını istiyoruz. Bırakın yönetim kurulu bunu değerlendirip kararını versin.
'TUDOR'A DESTEK VERİYORDUM...'
Son güne kadar Tudor'a destek verdim fakat Sayın Tudor öyle bir lince uğradı ki... 9 puan öndeyken lince uğramaya başladı. Tartışmalar sertleşmeye başladı. Tudor da bu durumdan yorulmaya başladı. Görevli olan herkes Galatasaray'ın başarısı için çalışıyorlar. Bu başarı çizgisinden uzaklaşılıyor ise kimse kusura bakmayacak. Kim başarısız ise o gider.
SEÇİM KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİ
Galatasaray'ın başkanlığı için seneler önceden başlanır hazırlıklara... Ağustos'ta biliyorsunuz imzalar toplandı. Ağustos ayında başlanmadı mı yönetim değişsin diye... Dolayısıyla ben herkesin hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki en hazırlıksız olan bugünkü yönetimdir. Bizim projelerimiz devam ediyor. Herkes süreci iyi değerlendirmek ve projelerini en iyi şekilde sunmak zorunda. Her kim seçime girecekse başkan ya da yönetim olarak seçime girecekse kapımız açık. Gelsinler herkese kapımız açık. Galatasaray'da şu devrin bitmesi lazım. Ben bir seçileyim sonra bakarız olmazsa mağdur durumunu oynarız. Bunları geçmemiz gerekiyor. Şunu asla kabul etmiyorum. O başkan böyle yaptı, şu başkan böyle yapmış, bu dönemler bitti. Bu tartışmaların Galatasaray'a beş kuruşluk faydası yok. Ben hiçbir zaman yönetimde karşılaştığım zorluklardan şikayetçi olmadım. Bu söylediklerim kayda geçsin.
Galatasaray'da 3 aylık mı seçim yapmak daha iyi yoksa yeni seçilecek yönetimin projeleri için 3 yıllık mı olması daha iyi? Genel kurul kararını verir ve ortaya koyar. Bizim yönetim olmamız yeni seçime girecekler için büyük bir şans... Yeni seçime girecek arkadaşların kabahati ne... Onlar da Galatasaray'a hizmet etmek istiyorlar.
Galatasaray'ın kamp döneminde veya ara transferde neye ihtiyacı varsa yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ne taraftarımız, ne üyelerimiz kimsenin şüphesi olmasın.
Dursun Özbek, bir muhabirin 'Gönlünüzden Fatih Terim mi geçiyor? Yoksa başka bir isim var mı?' sorusuna 'Başka soru var mı?' diyerek yanıtlamadı.
HÜRRİYET
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