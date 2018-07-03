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Galatasaray Başkanı'ndan transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı'ndan transfer açıklaması.21928
  • Giriş : 03.07.2018 / 09:05:00

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması geldi.

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Beşik Modelleri

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni sezonda kadroyu daha da güçlendireceklerini, bunun için yeni transferlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

G.SARAY Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Radyo Haber’de sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılı camiaya seslenen kulübün bir numaralı ismi şunları söyledi: “Kimse merak etmesin, transferlerimiz gerçekleşecek. Taraftar nasıl G.Saray’ın başarımızı istiyorsa biz de 1 kuruşunu düşünüyoruz. Aptal değiliz. Elimizden geleni yapıyoruz.

G.SARAY, Şampiyonlar Ligine resmi katılım belgesini 12 Haziran’da aldı. Ryan Donk iyi niyetiyle, kalitesiyle tavrını bizden yana koydu.”

TRT

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