Galatasaray Başkanı'ndan transfer açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni sezonda kadroyu daha da güçlendireceklerini, bunun için yeni transferlere ihtiyaç olduğunu belirtti.
G.SARAY Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Radyo Haber’de sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılı camiaya seslenen kulübün bir numaralı ismi şunları söyledi: “Kimse merak etmesin, transferlerimiz gerçekleşecek. Taraftar nasıl G.Saray’ın başarımızı istiyorsa biz de 1 kuruşunu düşünüyoruz. Aptal değiliz. Elimizden geleni yapıyoruz.
G.SARAY, Şampiyonlar Ligine resmi katılım belgesini 12 Haziran’da aldı. Ryan Donk iyi niyetiyle, kalitesiyle tavrını bizden yana koydu.”
TRT
DİĞER HABERLER
Süper Lig ekibi, Eto'o için Konyaspor'la görüştü
Caner Erkin: Can çekişerek gebersin!
Ünlü futbolcu Caner Erkin, ülkede yaşanan çocuk cinayetlerine tepki gösterdi.
Beşiktaşlı Babel'e Brezilya ekibine gidyor
Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'e Brezilya'dan teklif geldiği öğrenildi.
Fenerli Ozan Tufan'a 2 talip birden çıktı
Tecrübeli oyuncu Ozan Tufan, İngiltere ekibine transfer olması bekleniyor.
Adı Fenerbahçe'yle anılan Wilshere konuştu!
Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluan İngiliz futbolcu Wilshere sessizliğini bozdu.