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Galatasaray Başkanı'ndan Tudor'a müjde

Galatasaray Başkanı'ndan Tudor'a müjde.15510
  • Giriş : 13.12.2017 / 08:16:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tudor'a müjdeli haberi verdi.

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Sepet Beşik

Sezona bomba gibi başlayan ancak Beşiktaş derbisi ile hırpalanan Galatasaray'da Dursun Özbek, teknik adam Tudor'a olumlu ilerlediğini belirtti.

Yeniden liderliğe yükselen Galatasaray’da, Akhisar maçında yaşanan olayların yarası da sarıldı. Başkan Dursun Özbek, takımın teknik direktörü Igor Tudor’la görüşerek, yeniden “Yanındayız” mesajı verdi. Sivas deplasmanına gitmeden önce Hırvat çalıştırıcıyla görüşme gerçekleştiren Dursun Özbek, genç çalıştırıcıyı tebrik edip, takımdaki problemlerle ilgili de bilgi alırken, Tudor takımdaki sol bek probleminin çözülemediğini, sağ bekte de Mariano’nun sakatlığının takım için problem teşkil ettiğini bildirdi. Hırvat hoca Mariano’nun ilk yarıda kalan iki maçta oynamasının zor olduğunu söylerken “İdare edilemeyecek bir durum değil” dedi. Başkan Dursun Özbek ise sol bek konusunda yol aldıklarını ve görüşmelerin olumlu sürdüğünü hocaya müjdeledi.

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