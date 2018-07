Galatasaray Başkanı'ndan UEFA açıklaması

Son şampiyon Galatasaray 'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ve takımın mali sorunları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar:"Basın toplantısının amacı doğru bilgilendirme yapmak. Atış serbest, zor yerden de sorabilirsiniz""Biz enkaz falan almadık. Bir önceki yönetimin suçu değil bu, bir öncekinin de değil. Bu bir dizi film. Biz de bu bölümünde yer alıyoruz.""5 buçuk ayda 588 milyon TL hasılat elde ettik. 10 bin TL zarar ettik. İnşallah onu da düzelteceğiz. Bizi bağımsız düşünürseniz, biz kafa kafayayız. İnşallah kara geçeceğiz.""Borç alacak farkı 1 milyar TL. Yaklaşık 200 milyon Dolar. Son 9 yıl amatör şubelere harcadığımız bedel yaklaşık 200 milyon Dolar. Sakın şunu algılamayın. Olimpik dallardaki faaliyetlerimizi terk etmeyeceğiz. Ama doğru harcama için elimizden geleni yapacağız.""Basketbolla ilgili çok üzücü şeyler okuyoruz sosyal medyada. Orayı sürekli takip ediyoruz ve önem veriyoruz sosyal medyaya. Her türlü eleştiriye açığız. Dönüp bakıyoruz bu doğru mudur diye.""Ben sizden istirham ediyorum. Lütfen çifte teyit etmediğiniz haberleri yazmayın. İnsanlar etkileniyor.""Basketle ilgili okuduklarımızdan sonra baktık ki biz ne yapmışız diye. 24 Ocak itibariyle görevi devraldığımızda borcumuz 34 milyon TL. Bugün itibariyle 22 milyon TL'ye düştü borç. Kur farkının artmasına rağmen...""Erkeklerde maalesef çok kötü bir sezon geçirdik. 6 yabancı transfer edilmiş, bunlar 9. oldu. Tümü Türk oynasaydı da, biz 10. bitirseydik sezonu.""Öyle transferler var ki, bana şöyle diyorlar. Amerika'da benzin istasyonunda çalışırken, burada parkeye çıkanlar varmış.""Oktay Hoca ile konuştuk ve şunu söyledik. İki yolunuz var. Lütfen bizimle devam edin. Ama UEFA ensemizde. Futbolda kazandığınızı, Futbol dışı harcayamazsınız dediler. Biz de 'harcarız arkadaş' dedik. Bunu direkt söylemedik de, buna benzer şeyler söyledik.""Kredilere 226 milyon TL ödeme yaptık. Nasıl ödedik? En büyük desteğimiz taraftarımız...""Oktay Mahmuti'ye indirim yapmasını istedik. Veya bir ödeme planı yapın dedik. Bizimle devam etmezseniz de ücretinizi taksitlendirin dedik. Hayır dedi. Ben Galatasaraylı değilim niye indirim yapayım dedi. Bir önceki antrenörümüzün de haciz işlemleri var.""Biz insanlarla çok kötü ayrılmışız. Prandelli'ye de borcumuz var UEFA'da. Bunu ödeyeceğiz. Oktay Mahmuti ne karar verecek bilmiyorum. 1 milyon 200 bin Dolar'lık ücret çok. Ama ödeyeceğiz, hukuken hakkı.""Biz basket şubesini kapamayacağız. Ama ortarşik düzen kuracağız. Yani kendine yeten.""Buradan devlete sesleniyorum. Amatör şubelerde vergi iadesi vardı torba yasada. Bu ücretleri istiyoruz. Bu bizi bir nebze olsun kurtarır.""Sevgili Aysal ile ilgili bir şey demedim. Aslında dedim. Şöyle. Ben bunu uzun bir konuşmanın arasında dedim. Gidip onu çektiniz.""Ünal Aysal bizim sevgili bir başkanımız. Onunla başkanlığı bıraktıktan sonra konuştuk, görüştük, tanıştık. Kendisi bize bir sponsorluk vaadinde bulunmadı. Bütün giderleri karşılarım dedi. Ama başkan seçilirsem ve Basketbol AŞ kurulursa.""Ünal Aysal parasının çöpe gitmesini, çarçur edilmesini istemiyor. O yüzden Basketbol AŞ şartı koyuyor. Ama bize güvenmesi lazım. Kişi derse ki ben yardımcı olmak istiyorum. Bunu yapabilir. Kendi banka hesabında dursun para, istediği şubeye tahsis edilsin.""Artık bu soruları bana sormayın. Ünal Aysal'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi isterse yardım eder, isterse etmez. Eğer bir camia tek bir kişinin yardımına muhtaç hale geldiyse, vah o camiaya...": "Ben zaten Oktay Hoca'ya söyledim. Devam edin dedim. İsterseniz ücretinizi indirin, isterseniz indirmeyin dedim. Öyle sağlam bir sözleşme ki, zaten ne yaparsa yapsın bu sözleşmeye göre parası ödenecek. Biz yapılandırma istedik sadece.""Ben hiçbir şekilde vaatte bulunmadım başkan olurken. 12m TL para ödemişiz baskette ve sıfır gelirle. Hiçbir gelir yok. Sponsor geliri yok. Her şey kırdırılmış. Her zaman, her yıl şampiyon olamazsınız. Eğer her sene siz şampiyon oluyorsanız, bitmiştir o lig.""En yüksek seyirci sayısına ulaştığımız 4 bin kişilik kadın Basketbol maçında taşkınlıklardan oluşan zararları karşılamaya bile yetmedi gelir. Seyirci yok seyirci. Hangi kombineden bahsediyorsunuz?""Fanatizm sponsorları geriye itmekte. Eğer sponsor olursa bir takıma, rakip takım taraftarlarından tepki yemekten çekiniyor.""Prandelli'ye ödememiz gereken 2.5 milyon TL borcumuz var.""Sevgili Abdurrahim Albayrak Florya'ya iyi işler çıkarttıkça, biz oradan gelen paraları amatörlere harcamaya devam edeceğiz.""FFP anlaşmasına göre bizim gelir-gider dengesini sağlamamız gerekiyor. Donk olduğunu unutun. Son 6 ayı düşünün. Ve o Donk bonservissiz şekilde ortada. Donk'a vereceğiniz en az para 2 milyon Euro'dur. Piyasaya göre. Bunu almadı. Menajerlik ücretini almadı.""Donk'un sözleşmesindeki uçak paraları, ev paraları vs. biz vermiyoruz. Emre Çolak'a 4 milyon Euro yıllık ödüyor Arap takımı şu an. Piyasa bu. Donk'a da geliyor böyle teklifler. Rakip takımlar da veriyordu, konuşmak istemiyorum.""Bizim gelirimiz TL, ödemelerimiz Euro. Devletimiz Türk lirasının değerlenmesi için çalışıyor. Bunun düzelmesi lazım. Bunu berberde falan kurtaramazsın. Bunun düzelmesi gereken yer futboldur.""Muğdat ile anlaştık. TL alıyor diye adam yerle bir ediliyor. Ayıplanıyor. Aciz görülüyor. Bu işin devam etmesi lazım. Ama kulüpler bunu tek başına yapamaz. Devlet el koymalı buna.""Galatasaray'a men verileceği her yerde söyleniyordu. Ocak ayında, biz geldiğimiz dönem. Herkes men kesin diyordu. Biz ilk toplantıda dedik ki, mali durumu düzelteceğiz, seyirci sayısını arttıracağız. Şampiyon olamadığımız durumların planını da verdik UEFA'ya.""Allah yanımızda oldu, şansa şampiyon olup UEFA'ya ilk verdiğimiz şampiyonluk raporuna uygun ilerledik. Tabii sadece şansa da şampiyon olmadık o ayrı.""UEFA'ya 4 sayfa yazdık, durumu tekrar izah ettik. PSG de tekrar verildi ama durumumuz farklı. Biz 222M€'ya Neymar'ı almadık.""Allah yanımızda oldu, şansa şampiyon olup UEFA'ya ilk verdiğimiz şampiyonluk raporuna uygun ilerledik. Tabii sadece şansa da şampiyon olmadık o ayrı.""Biz ne söylediysek, onu en iyi hale getirdik. UEFA bizi çok beğendi. Sadece lafla değil. Benim Antep aksanımdan etkilenip de yapmadılar bunu. Verilerimizi görüp de yapılandırma anlaşması yaptılar. Dostlarımız şaşırdı, düşmanlarımız şoka girdi.""Ben 12 Haziran'da kapı gibi katılım belgesi aldım Şampiyonlar Ligi'ne. 14'ünde yapılandırma anlaşması yaptım. Bitti artık bu iş. Bu artık UEFA'nın sorunudur, benim değil.""407 bin Euro'luk menajerlik ücreti Donk'un alacağı ücretin içinde.""Ben UEFA'ya buradan tekrar teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede çözülür.""Ben 12 Haziran'da kapı gibi katılım belgesi aldım Şampiyonlar Ligi'ne. 14'ünde yapılandırma anlaşması yaptım. Bitti artık bu iş. Bu artık UEFA'nın sorunudur, benim değil.""Albayrak Nagatomo için gitti, 5.5 milyon Euro fiyat çekti Inter. Bu adamlar ticaretin babası. Okuyorlar Türkiye'deki şeyleri. Fiyat arttırıyorlar. Beni aradı Albayrak. 4.5'tan aşağı inmiyorlar diyor. Biz sadece 2.5 dedik. Tek kuruş çıkmadık.""İtalyanlar çok uyanık. Bize diyorlar ki, rakip kulübün teklifi var. Biz buna da inanmıyoruz. 3,5'a indiler. 3'e indiler. 2,8 ve son olarak 2,5'a indiler. Harika dedim ama sattığın kadar alabilirsin. 2,5 eksideyiz. Para lazım. Alırsak 3,5m€ ceza var.""Biz 5,5 aydır icralığız Cavanda ile. Liege'de oynarken parasını da biz ödüyorduk. 20 Mayıs'ı bekledik Belçika takımından. Kullanmadılar opsiyonu. CAS'a gitmek üzere Cavanda. 1 Haziran'da S. Liege 1.1 milyon Euro teklif verdi. Hayır dedik""Aradan 1 hafta geçti, 1,5 milyon Euro teklif ettiler. Hayır dedik. 1 Temmuz günü aradılar. Bizim istediğimiz 2.4 milyon Euro'yu kabul ettiler. 1 saat içinde CAS'taki davaları geri çektik Cavanda ile birlikte."ŞAMPİY10