Galatasaray Başkanı'nın listesi belli oldu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 13 Ocak'ta gerçekleştirilecel Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için liste hazırladı.
Galatasaray'da ilk olarak 13 Ocak'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday alan başkan Dursun Özbek'in listesi belli oldu.
Dursun Özbek'in listesinde şu isimler bulunuyor:
Dursun Özbek – Başkan
Özkan Olcay – İkinci Başkan
Nasuhi Sezgin – Başkan Yardımcısı
Ali Yüce
Mehmet Dedeoğlu
Osman Kocaman
Cevat Genç
Ahmet Cebeci
Ural Aküzüm
İsmail Sarıkaya
Mehmet Onur Tan
Can Topsakal
Serdal Koç
Murat Atay
Burçin Arslan
Dursun Özbek'in yeni yönetiminde ikinci başkan olarak açıkladığı Özkan Olcay, 1979-1986 yılları arasında Ali Uras'ın başkanlığında yer alan yönetim kurulunda Tesislerden Sorumlu Yönetici olarak bulundu. Bir sonraki dönem olan 1986-1990 yılları arasında da Ali Tanrıyar'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda Asbaşkan olarak görev aldı. 1995 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık yapan Şenes Erzik'in listesinde asbaşkan olarak yer aldı. Geçici olarak 1997 yılında Haluk Ulusoy'un seçilmesine kadar TFF başkanlığı görevini yürüttü. 2013-2014 yılları arasında Ünal Aysal'ın başkanlığında Galatasaray'da yönetim kurulu üyeliği ve İkinci Başkanlık görevinde bulundu.
Dursun Özbek'in bir önceki yönetiminde Nasuhi Sezgin, Ali Yüce, Ural Aküzüm, Can Topsakal gibi isimler de yeni yönetim listesinde de kendilerine yer buldu.
FANATİK
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