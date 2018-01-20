Galatasaray Başkanı Özbek: Seçim 2020'de!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüpte 2020'de yapılacak seçimlerle ilgili konuştu ve Galatasaray'ı altın çağına taşıyacağını iddia etti.
G.SARAY Başkanı Dursun Özbek bugün yapılacak olağanüstü seçim öncesi gazetecilerle buluştu ve sarı-kırmızılı camiaya önemli mesajlar verdi.
“Ben G.Saray’ı altın çağına taşımak istiyorum” diyen Özbek, “G.Saray’ı erezyona uğratan ödediği faizler ve kur farkıdır. Hep söyledim. Görevi teslim aldığımda 280 milyon dolar banka borcu vardı. Bugün bakın, banka borcu 177 milyon dolar seviyesine inmiş.
EMLAK Konut’tan gelen avansı oraya yatırdık. Şimdi Florya’nın ihale edilmesi, Riva inşaatının başlamasıyla 80-90 milyon dolar daha gelecek ve yine banka borcuna gidecek, borç 100 milyon’a düşecek. Sonraki dönemde sıfırlanmaya gidecek. G.Saray bankayla olan ilişkilerini 20-30 milyon dolara indiğinde, kur farkı daha küçük rakamlara indiğinde G.Saray’ın hiçbir derdi yok. Bu da mali disiplin ve istikrarla olabilecek bir şey.
BU benim projem. Felaket senaryoları çizerek G.Saray’a hizmet edilmez. Turkcell’in bir filmi var, ‘G.Saray batacak’ diyenler onu izlesin. G.Saray nerelerden gelmiş, baksınlar. Felaket senaryolarıyla ilgilenmiyorum. G.Saray’ı altın çağına taşımak için elimden geleni yapıyorum. Bugün G.Saray’a huzur lazım. Kimse bu huzuru bozmaya yeltenmesin” ifadelerini kullandı.
“2.5 seneye yakın başkanlığımda bir sürü proje yaptık. Şampiyonluk yolunda en büyük adayız. Derdim G.Saray’ın şampiyonluğu. Ucundaki prim çok büyük. 250-250 milyon TL. G.Saray’ın buna çok ihtiyacı var.”
“SPORTİF AŞ’nin 5. senesi. 4 sene üst üste zarar eden kurum 5. senede zarar etmemeli. Yeni sponsor arayışındayım. Turkcell ile iş birliği sayesinde 1 hafta dolmadan 6 milyon TL geldi. Yılda 35 milyon TL’ye ulaşabilir. 5 yılda beklentimiz 200 milyon TL.”
ÖZBEK, kongre üyeleriyle son toplantısını Levent’teki G.Saraylılar Derneği’nde yaptı. Organizasyona eski başkanlarından Selahattin Beyazıt da katıldı. Özbek, Beyazıt’a teşekkür etti. Cemal Özgörkey’in desteğini alan başkan Özbek, projelerini tamamlama yolunda bir kez daha yetki istedi: “Allah’tan bir dileğim var. Kim seçilirse seçilsin G.Saray’a uğur getirsin.”
BAŞKAN Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün tüzüğünde yer alan, “Başkan, yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurulunun görev süreleri 3 yıldır” denilen 60. maddeyi hatırlattı. “Olağan seçim toplantısı 3 yılda bir, mayıs ayının ikinci yarısında yapılır” şeklindeki 27. maddeye de değinen Özbek şunları söyledi: “Benim derdim tüzüğü delmek değil. O yüzden seçim, 2020 Mayıs’ta yapılır.”
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