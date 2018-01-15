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Galatasaray Başkanı: Seçime gelince tüydüler

Galatasaray Başkanı: Seçime gelince tüydüler.15706
  • Giriş : 15.01.2018 / 08:10:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı.

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Büyüyen Beşik

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımının durumunu değerlendirdi ve Mayıs ayında yapılacak olan seçin öncesi imza toplayanların hepsinin kaçtığını belirtti.

Galatasaray’da 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul ile ilgili konuşan Başkan Dursun Özbek “Bence güzel bir seçim olacak. Gerilim çıkması söz konusu değil. Yaklaşık 3 bin üyenin oy kullanacağını tahmin ediyorum” dedi. “Galatasaray tarihine geçecek bir sürü proje ortaya koyduk. Başladığımız projelerin devamını sağlamamız lazım. Harika bir tesis yapacağız. Oteli açacağız. Dijital anlamda iyi bir gelir gelecek. Müthiş, tarihi yansıtan müze yaptık. Sponsor gelirlerini artırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Özbek “Basketbolu şirket altında toplayacağız. Spor salonu ile Aslantepe’deki arazimiz 365 gün yaşayacak bir yer olacak. Stadın altını geliştirmek için proje yapacağız” açıklamasında bulundu.

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