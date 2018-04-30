Galatasaray Başkanı trafik kazası geçirdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbi mutluluğunu yaşayamadı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in maçın ardından trafik kazası geçirdi.
Gece 00.00’da kulüpten evine dönmekte olan Mustafa Cengiz'in şöförünün kullanmakta olduğu otomobili otobanda bir minibüsle çarpıştı. Hasar alan araçlarda ciddi yaralanma olmadı. Başkanın durumunun iyi olduğu belirtildi.
FANATİK
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