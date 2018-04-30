Facebook Twitter Rss

Galatasaray Başkanı trafik kazası geçirdi

Galatasaray Başkanı trafik kazası geçirdi.17626
  • Giriş : 30.04.2018 / 10:37:00

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, trafik kazası geçirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbi mutluluğunu yaşayamadı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in maçın ardından trafik kazası geçirdi.

Gece 00.00’da kulüpten evine dönmekte olan Mustafa Cengiz'in şöförünün kullanmakta olduğu  otomobili otobanda bir minibüsle çarpıştı. Hasar alan araçlarda ciddi yaralanma olmadı. Başkanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

FANATİK

Bill Gates: 6 ayda 30 milyon insanı öldürebilir

Eski albaylara FETÖ operasyonu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rıdvan Dilmen: G.Saray Jaws gibi, ısırıyor

Rıdvan Dilmen: G.Saray Jaws gibi, ısırıyor

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın durumunu değerlendirdi.

Fikret Orman: Bu koltukta oturamam

Fikret Orman: Bu koltukta oturamam

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi kararı ile ilgili konuştu.

 

Everton taraftarından Cenk Tosun'a beste

Everton taraftarından Cenk Tosun'a beste

İngiltere Premier Lig'de dün oynanan mücadelede Huddersfield filelerini havalandıran eski Beşiktaşlı

Vagner Love yol ayrımında: Dönmek istiyorum

Vagner Love yol ayrımında: Dönmek istiyorum

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, siyah beyazlılarla yollarını ayı

 

Fenerbahçe, deplasmandan 3 puan çıkardı

Fenerbahçe, deplasmandan 3 puan çıkardı

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın sakatlığı ekipte krize neden oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya