Galatasaray Başkanı: Tudor bize dava açtı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'den önce ekibi çalıştıran teknik direktör Igor Tudor'un kulübe dava açtığını belirtti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Igor Tudor'un 7.5 milyon TL'lik alacak davası açtığını açıkladı. Cengiz ayrıca, mayıs ayında yapılacak genel kurulda yeniden başkan adayı olacağını duyurdu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın düzenlediği ve teknik ekip ile basın mensuplarının katıldığı yemekte, önemli açıklamalarda bulundu.
Cengiz, teknik direktör Igor Tudor'un, kendilerine 7.5 milyon TL'lik alacak davası açtığını açıklarken, mayıs ayında gerçekleştirilecek genel kurulda aday olacağını duyurdu.
FANATİK
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