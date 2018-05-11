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Galatasaray Başkanı UEFA kararını açıkladı

Galatasaray Başkanı UEFA kararını açıkladı.20555
  • Giriş : 11.05.2018 / 17:42:00

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA kararını açıkladı.

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Sepet Beşik

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den beklenen açıklama geldi. Cengiz, UEFA'nın kulübe Avrupa kupalarına katılımla ilgili bir ceza vermeyeceğini açıkladı.

Başkan Mustafa Cengiz'in GS TV'ye konuyla ilgili yaptığı açıklamalar, kulübün sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Cengiz, UEFA ile görüştüklerini belirterek, "Az önce UEFA'dan bir telefon geldi. Sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde İsviçre'nin Cenevre kentine gideceklerini aktaran Cengiz, "UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA'nın bir takım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız. UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın" değerlendirmesinde bulundu.

NTV

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