Galatasaray başkanını seçiyor!
Galatasaray'da seçim heyecanı başladı. Sarı-kırmızılılar, adaylar Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz için oy kullanacak.
Galatasaray'da kararı 18 Aralık 2017'de alınan olağanüstü seçimli genel kurul başladı. Sarı-kırmızılılar, tarihinin 19. kez olağanüstü seçimine imza atarak yeni başkanını seçiyor! Galatasaray başkanlığı için 23 Mayıs 2015'te göreve gelen Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışıyor. Genel kurulda yapılan oylamanın ardından sarı-kırmızılılarda 100. dönem yönetimi belli olacak. Kulübün 36. başkanı unvanını Dursun Özbek elinde bulundururken, seçilmesi durumunda Mustafa Cengiz, 37. başkanı olacak.
''Sayın Mustafa Cengiz'in temennilerine ben de katılıyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum. Bu olmazsa olmazlarımızdandır. Dolayısıyla ben de yapılacak seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını ve Galatasaray'ın geleceğine daha büyük faydalar getirmesini diliyorum. Değerli Galatasaraylılar, hepimiz iki haftadır yoğun olarak çalışıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü'nü yönetmeye aday olan başkanlar olarak, medyada, TV'lerde, fırsat buldukları her yerde Galatasaray için yapacaklarını açıkladılar. Ben de 2.5 seneden bana verdiğiniz hizmet çerçevesinde Galatasaray'da tüm yaptıklarım zaten malumunuz. Bundan sonra yapacaklarım da zaten medyada açıkladım. Bir şey arzu ediyorum. Galatasaray'ın yarınlarının bugünden daha iyi olmasını istiyorum. Bir şey arzu ediyorum, Galatasaray'da huzur olsun istiyorum. Değerli Galatasaraylılar seçim dönemleri bir rekabet içinde geçer bu Galatasaray'da tatlı rekabet olarak geçer. Asıl rekabet bugünkü geldiğimiz ortamda dışarıda rakiplerimizle olandır. Çünkü gelişen Futbol ekonomisini, sunduğu ekonomik koşulalr çok yüksek seviyede. An itibarıyla Süper Lig'deki şampiyonluk primi, katılınacak Şampiyonlar Ligi primleri yaklaşık 200 milyon Euro'ya denk geliyor. Bu çok büyük bir mebla. Her takım için çok önemli bir rakam. Ben bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklandım. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki her türlü olumsuzluğa rağmen savaşmak üzere odaklandım. Çünkü bu bizim için çok önemli.''
MUSTAFA CENGİZ: ''BU GÜZEL ORTAMIN BOZULMASINI İSTEMİYORUM. SEÇİM CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN''
''Bir tatil gününde, bir Kış günü, insan duygulanıyor. Bu koridorlara ve sınıfa bakınca, 7 öğrenci 1 sınıfta oturuyor ve bir karar alıyor. Maddi olanakları kısıtlı, kendi lise döneminizi de hatırlayın lütfen. Bir takım ve ekip oluşturmaya çalışıyor. Bu ekip 113 yıl sonra bugün bu koridorlarda ve bütün Dünya'da 100 milyona takın taraftar buluyor. Bu aslında sosyolojik olarak incelenmesi gereken müthiş bir olgu. Onların ruhu, gülümseyerek ve mutlu bir şekilde bizi izliyor. Biz onların gülümsemesini isterdik ki daha uygun bir zaman ve zeminde, eşit yarışma içinde olsun dilerdik ama böyle oldu. Şartlar bunu getirdi. Biz buna Türkçe'de çok güzel deyim var. Birçok şeyi karşılıyor. Camia için her şey hayırlı olsun. Burada yapacağımız konuşmayla kanaatinizin değişmeyeceğini biliyorum. Geçmiş 2.5 yılda, Dursun Başkan'ıma yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıyla birlikte çalıştı ve bugün seçime bizleri getirdi. Eleştirilerimi medyada ifade ettim. Burada bu dosthane, centilmen seçim havasında geçmesini istiyorum. Ortamın bozulmasını istemiyorum. İnsanların iyi niyetle, Galatasaray aşkıyla, hata da yapsa çarptığını biliyorum. Bu nedenle, Galatasaray'ı diğer olgulardan ayrı olarak daha centilmen daha ayırt edici olumlulukta müspet olarak ayırtn edici bir karaktere sahip olduğu inancındayım. Sevgili Ali Sami Yen de bu ruhla bu takımı kurdu. Affınıza sığınarak uzatmak istemiyorum. Lafın gelişi hep 'ben' diyorum ama sevgili Dursun Başkan'a Ali Sami Yen'e ve bizden önce başkanlık yapmış tüm başkanlara ve en çok da buraya gelmeden, buraya sahip çıkan, sosyal varlığı sürdüren bu özverili davranışınıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.''
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OY VERME İŞLEMİ 15:00'TE SONA ERECEK
Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 7 bin 688 üye bulunuyor. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 18 sandık kuruldu ve oy kullanma işlemi 15:00'te sona erecek.
HABERTURK
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